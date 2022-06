Royal Antwerp FC maakt wedstrijden van de voorbereiding bekend

The Great Old start volgende week met medische tests. Op 20 juni begint de echte voorbereiding met de eerste training die toegankelijk is voor het publiek.

Op 25 juni staat een eerste vriendschappelijke wedstrijd op het programma. Amateurclub Hoogstraten is de tegenstander. Op 2 juli geeft The Great Old KV Mechelen partij. Net als de match tegen Hoogstraten gebeurt dit achter gesloten deuren. Van 4 tot en met 10 juli trekt Antwerp naar Waidring in Oostenrijk op stage. Daar wordt op 9 juli een oefenpot georganiseerd tegen de Tsjechische kampioen Viktoria Plzen. Voor de galawedstrijd op de Bosuil op vrijdag 15 juli is nog geen tegenstander bekend. De week erop volgt heenmatch van de tweede voorronde van de Conference League.