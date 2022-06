STVV stelt zomerprogramma voor aan het grote publiek en speelt tegen ploeg uit 1A

Deze week begon STVV op dinsdag al met de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Hollerbach heeft een mooi oefenprogramma klaar om het team scherp te krijgen voor de competitiestart. Op 11 juni speelt STVV om 18 uur al zijn eerste wedstrijd, op bezoek bij Zepperen-Brustem. Een week later trekken de kanaries naar KVK Tienen.

Op 29 juni geeft STVV in Luik Standard partij. De wedstrijd zal achter gesloten deuren afgewerkt worden, zo laat de club op zijn website weten.

Er is ook een stage in Oostenrijk voorzien. “De spelers vliegen op 30 juni naar Oostenrijk en verblijven in het mooie stadje Bad Häring. Twee vriendschappelijke wedstrijden zullen daar gespeeld worden, maar de data en tijden moeten nog bevestigd worden”, klinkt het nog.