Van bankzitter in de Premier League tot voetballen in Slowakije: maak kennis met Thibaud Verlinden, de aanwinst van Beerschot

Thibaud Verlinden is, na Robbe Quirynen, de tweede zomeraanwinst van Beerschot. De technisch vaardige en kwieke winger gold jarenlang als een groot talent, maar na twee zware blessures moest de zoon van de voormalige Club-doelman Dany stevig aan de weg terug timmeren.

Op zijn 22e heeft Thibaud Verlinden er al een hele calvarietocht opzitten. Verlinden begon met voetballen bij Club Brugge, van waaruit hij op zijn twaalfde samen met zijn broer Justin naar Standard verhuisde. In de zomer van 2015 gooide Verlinden, op dat moment een groot talent, het over een andere boeg. Ondanks interesse van Liverpool en Everton maakte Verlinden de overstap naar Stoke City.

Premier League

Verlinden maakte indruk in de jeugdteams van Stoke City. In die mate dat manager Mark Hughes in 2016 de toen amper 17-jarige Belg twee keer op de bank zette bij het eerste elftal. Verlinden kon zich -net als Julien Ngoy- vergapen aan jongens als Peter Crouch, Bojan Krkic, Dimitri Payet en André Ayew. De echte doorbrak kwam er evenwel niet, mede door twee zware blessures.

Blessureleed

Een uitleenbeurt aan het Duitse St. Pauli moest in 2018 soelaas brengen, maar al snel sloeg het noodlot toe. Door een stressfractuur in de rug stond Verlinden negen maanden aan de kant. Amper een jaar later, tijdens een uitleenbeurt aan Bolton Wanderers, kreeg de jeugdinternational een tweede zware klap te verwerken. Door een stevige tackle liep Verlinden een kruisbandletsel op. Het verdict: tien maanden in de lappenmand. Verlinden zag twee kostbare jaren verloren gaan.

In januari 2021 verliet Verlinden Stoke City definitief, Fortuna Sittard wordt de nieuwe bestemming. In een half seizoen Eredivisie komt hij niet verder dan vijf korte optredens. In de zoektocht naar speelminuten belandde de pocketaanvaller vorig jaar in Slowakije. Bij DAC, waar Verlinden een tijdlang ploegmaat was van Didier Lamkel Zé, vond hij zijn spelvreugde terug. Zijn contract loopt eind juni af, waardoor hij transfervrij kan vertrekken.

Definitieve doorbraak

Het spreekt voor zich dat Verlinden zich dichter bij huis in de kijker wil voetballen. Na enkele verloren jaren is Verlinden vastbesloten om te tonen wat hij in zijn mars heeft. Wordt de kleine winger straks een van de nieuwe chouchous op het Kiel? Verlinden tekende op het Kiel alvast een contract voor twee seizoenen.

✍ 2 (+1)🇧🇪 Belg🕰 22 jaar📍 Aanvaller #WeAre13

Loopbaan

2009-2011: Club Brugge

2011-2015: Standard

2015- januari 2021: Stoke City (uitleenbeurten aan St. Pauli en Bolton Wanderers

Januari 2021-september 2021: Fortuna Sittard

September 2021-juni 2022: DAC Dunajska Streda