Nieuw talent van AS Monaco voor Cercle Brugge

Florian Baranik tekende zopas zijn eerste profcontract bij AS Monaco en vertrekt mee op stage bij Cercle Brugge.

De 20-jarige Florian Baranik tekende zopas zijn eerste profcontract bij AS Monaco. De 20-jarige centrale middenvelder kwam dit seizoen 14 keer in actie voor de reserven van AS Monaco en zat tweemaal op de bank bij de eerste ploeg van AS Monaco.

Volgens de club heeft hij bij de reserven laten zien dat hij over een zeer professionele mentaliteit beschikt. AS Monaco laat weten dat hij vanaf maandag aan het nieuwe seizoen begint bij Cercle Brugge om zo extra ervaring op te doen.