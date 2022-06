Romeo Lavia, gevleid door de mooie woorden van ploegmaat Kevin De Bruyne: "Ik had het niet verwacht"

Op de KDB Cup van mei in Drongen had Kevin De Bruyne enkel lovende woorden voor Manchester City-talent Romeo Lavia. De jonge Belg zei achteraf vereerd te zijn door de complimenten.

Romeo Lavia is tot nu toe een vaste waarde geweest in het reserveteam van Manchester City. De 18-jarige werd vorig seizoen verkozen tot speler van het jaar, en werd dit seizoen opnieuw kampioen met de U23-ploeg. De volgende stap is het senior team, en het ziet er naar uit dat hij dat gaat halen. Volgens Kevin De Bruyne is de jonge Belg de toekomst van Manchester City en de Rode Duivels.

Lavia zei op een evenement voor het deodorantmerk Sure, dat hij blij was met de complimenten. "Het is nogal een boodschap. Ik had het helemaal niet verwacht, dus het is leuk om dat te horen van een van de beste middenvelders ter wereld en in België. Het is altijd gek om te zien hoe deze spelers het spel sneller zien dan wij jongeren. Het is een beetje eng," zei Romeo Lavia, zoals gerapporteerd door de Manchester Evening News.