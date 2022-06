Witte rook op Sclessin: Noor Ronny Deila wordt nieuwe hoofdcoach Standard

Standard heeft na een lange zoektocht eindelijk zijn nieuwe hoofdcoach te pakken. De 46-jarige Ronny Deila wordt de opvolger van Luka Elsner.

De Noor, die sinds 2020 aan de slag was bij New York City FC, was dé topkandidaat om Luka Elsner op te volgen bij Standard. Deila kan alvast mooie adelbrieven voorleggen: in Schotland werd hij in 2015 en 2016 kampioen met Celtic, en kon hij er in 2015 ook de beker winnen. Eerder boekte hij in zijn thuisland al successen met Stromgodset IF, waar hij in 2010 een beker pakte en in 2013 de titel mocht vieren.

Het is niet de eerste hervorming sinds de komst van Amerikaans investeerder 777 Partners twee maanden geleden. Eerder rekruteerde het ook al twee Luikenaars voor de vacante posities van financieel directeur (Giacomo Angelini) en juridisch adviseur (Alexandre Lousberg). Donderdag bevestigde het dat Pierre Locht aanblijft als CEO van Standard.

In Luik volgt Deila de Sloveen Luka Elsner op, die er met een 14de plek in de competitie een dramatisch seizoen heeft opzitten bij de Rouches.