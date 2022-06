🎥 Knalprestatie Haaland helpt Noorwegen voorbij Zweden in Scandinavische derby

Geen Noorwegen op het WK binnenkort maar de Noren zijn momenteel wel de ploeg in vorm.

Zondag was alweer Nations League-dag in Europa. Om 15u troffen Noord-Ierland en Cyprus elkaar al in groep C. De bezoekers kwamen verrassend 0-2 voor maar Noord-Ierland kwam nog langszij via McNair en een ultiem doelpunt van Jonny Evans in de 93e minuut.

De blikvanger van de wedstrijden die om 18u begonnen was de Scandinavische derby tussen Noorwegen en Zweden. En het was niemand minder dan superster Erling Haaland die de zege over de streep trok voor Noorwegen. De 21-jarige aanvaller was goed voor twee doelpunten (zijn 19e en 20e in het Noorse shirt) én een assist voor Alexander Sorloth (ex-Gent)

Dat volstond net om Zweden af te houden want het werd uiteindelijk 3-2 voor Noorwegen. Forsberg maakte eerste de 2-1 aansluitingstreffer maar toen het 3-1 werd, kwam het tweede doelpunt van Zweden veel te laat in de blessuretijd

Verder speelden Georgië en Bulgarije 0-0 gelijk. Noord-Macedonië won met 4-0 van Gibraltar. Later vanavond komen ook nog Spanje en Portugal aan spelen toe.