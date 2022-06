🎥 Gezien in de Nations League: dure penaltymisser van Memphis, het betere voetenwerk van Ramsey en een Ier die zijn visitekaartje afgeeft

Het was zaterdag weer een drukke dag in de Nations League. De Belgen bleven steken op een gelijkspel tegen Wales, Oranje deed hetzelfde tegen Polen. Bekijk hier enkele opmerkelijke acties uit een avondje Nations League.

1. Dancing Ramsey

Ook in de herfst van zijn carrière is Aaron Ramsey tot fraaie dingen in staat, en al zeker tegen de Rode Duivels. De Belgen leken op weg naar een nipte zege in Cardiff, tot de middenvelder van Rangers het betere voetenwerk bovenhaalde. Brennan Johnson stond net niet in buitenspel en knalde zo de 1-1 tegen de touwen.

2. Misser Memphis

Nederland keek kort na de pauze tegen een 0-2-achterstand aan tegen Polen. Klaassen en Dumfries brachten Oranje nog voor het uur langszij. In blessuretijd had Memphis Depay de winnende treffer aan de voet, maar de sterspeler van Louis van Gaal knalde de elfmeter staalhard tegen de buitenkant van de paal.

3. Aangename kennismaking, Obafemi

In groep B won Ierland overtuigend met 3-0 van de buren uit Schotland. Met een fraaie assist en een al even knap doelpunt had Swansea-aanvaller Michael Obafemi (21) een groot aandeel in de ruime zege. Zo gaf Obafemi in zijn vierde interland zijn visitekaartje af. Een heerlijke assist vol gevoel en een droge knal: het lukte allemaal voor Obafemi.

šŸš€ | Het eerste internationale doelpunt van Michael Obafemi is een pareltje! šŸ¤ÆšŸ‡®šŸ‡Ŗ #IRLSCO #NationsLeague pic.twitter.com/QqLzhEoEiC — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) June 11, 2022

Nations League A

11/06/2022 20:45 Engeland - Italië 0-0 11/06/2022 20:45 Hongarije - Duitsland 1-1 11/06/2022 20:45 Nederland - Polen 2-2 11/06/2022 20:45 Wales - België 1-1

Nations League B