'Guardiola houdt situatie Barça-youngster nauwlettend in de gaten en wacht om toe te happen'

Manchester City en Pep Guardiola staan klaar om te profiteren wanneer Barcelona er niet uit geraakt met één van hun youngsters.

Sinds de komst van Xavi is Barcelona een andere weg ingeslagen, die van de jonge talenten. En dat lijkt ook te renderen met talenten zoals Pedri, Ansu Fati en Ferran Torres. Veel van die jonge talenten hebben ook al een stevig contract gekregen met daarin een torenhoge afkoopsom, maar één speler nog niet.

Want de 17-jarige middenvelder Gavi heeft nog altijd geen nieuwe contract ondertekend bij Barcelona. Volgens voorzitter Laporta is de deal bijna rond maar er is nog niets officieel. Met een afkoopsom van amper 50 miljoen euro wordt zijn situatie zeer nauwlettend in de gaten gehouden.

Zo zou Pep Guardiola volgens The Mirror zeer geïnteresseerd zijn om Gavi over te nemen van Barcelona. De Blaugrana is op haar beurt dan weer geïnteresseerd in City-speler Bernardo Silva. De Portugees speelde dit jaar een zeer goed seizoen bij City maar zou zo'n 90 miljoen euro kosten, geld dat Barcelona absoluut niet heeft. Ook een mogelijke ruildeal wordt lastig aangezien Barça Gavi niet wil laten gaan.