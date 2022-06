Middenvelder over zijn terugkeer in de Jupiler Pro League: "Ik wil bewijzen dat ik nog op het hoogste niveau kan spelen"

De 37-jarige middenvelder was contractvrij na het faillissement van Moeskroen en trok naar Seraing in 1A voor een nieuwe avontuur.

Christophe Lepoint krijgt een kans om zijn carrière bij RFC Seraing op het hoogste niveau voort te zetten, waar hij een contract voor een jaar heeft getekend met een extra seizoen als optie. Hij was benaderd door Standard en Gent om hun U23-team te coachen. "Ik heb vooral voor Seraing gekozen vanwege 1A. Ondanks mijn leeftijd, wil ik iedereen bewijzen dat ik nog steeds het niveau van de Jupiler Pro League heb. Dan is er José Jeunechamps, met wie ik vorig seizoen heb samengewerkt bij Moeskroen. Ik ken de man goed, maar ook zijn speelsysteem en zijn filosofie. Er was ook het project van de club dat me aansprak," legde de voormalige Rode Duivel uit.

"Sommige teamgenoten zouden mijn kinderen kunnen zijn".

Deze zaterdag werden de spelers in Pairay verwacht. "Een lange pauze sinds de laatste wedstrijd met Moeskroen (17 april). Maar ik ben actief geweest, ook al is de inzet niet hetzelfde als op het veld. Mijn sensaties zijn goed", verklaarde de 37-jarige speler. "Een rol als vader? We lachten erom in de kleedkamer, sommige van hen konden mijn kinderen zijn. Dat is ook het mooie van voetbal. Toen ik bij de profs begon, was ik 17 en ik heb het ook meegemaakt. Ik weet hoe het is en ik had op die leeftijd graag gezien dat een ervaren speler me onder zijn hoede had genomen en me advies had gegeven. Dat is wat ik hier in Seraing ga doen, ik heb het in me", besloot Lepoint.