Olympique Marseille ziet transfervrije Rode Duivel graag komen en onderhandelt met entourage

Axel Witsel nam eerder al afscheid van Borussia Dortmund waar zijn aflopend contract niet werd verlengd. De Rode Duivel is een vrije speler kan bij eender welke ploeg tekenen. Volgens Het Nieuwsblad toont Olympique Marseille interesse in de ervaren middenvelder.

Axel Witsel kwam in 2018 toe in Dortmund en mag vier jaar later gratis vertrekken. Het contract van de middenvelder wordt niet verlengd, waardoor hij een vrije speler is en bij eender welke ploeg kan tekenen. Volgens Het Nieuwsblad ziet Olympique Marseille in Witsel de ideale vervanger voor de vertrokken Boubacar Kamara (Aston Villa) en werd er contact opgenomen met de entourage van de speler.

Met het oog op een selectie bij de Rode Duivels voor het WK in Qatar moet Axel Witsel op zoek naar een nieuwe ploeg waar hij speelminuten kan maken. Met Olympique Marseille kan de middenvelder ervaring opdoen in de Ligue 1 en een belangrijke rol spelen in de Champions League. Afwachten wat de toekomst brengt.