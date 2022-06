OFFICIEEL: Bayern München heeft beet en stelt Ajax-goudhaantje voor

De transfer van Ryan Gravenberch van AFC Ajax naar Bayern München is officieel. De 20-jarige middenvelder tekende een contract voor vijf seizoenen in Beieren.

De transfer was al eventjes in kannen en kruiken, maar de advocaten van alle partijen hadden enige tijd nodig om de punten en komma's op de juiste plaats te zetten. Ondertussen is de transfer officieel.

Der Rekordmeister betaalt een slordige twintig miljoen euro voor Gravenberch. Via een systeem van bonussen kan daar nog vijf miljoen euro aan worden toegevoegd.