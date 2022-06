Antwerp krijgt tegenstander uit Finland of Kosovo in Conference League

In het Zwitserse Nyon is er geloot voor de voorrondes van de Conference League.

Royal Antwerp FC komt in de tweede ronde van de Conference League in actie. Zij zullen het daarin moeten opnemen tegen het Finse FC Inter Turku of het Kosovaarse FC Drita.

Antwerp zat bij de loting bij geplaatste clubs, waardoor het enkele grote namen wist te vermijden. Inter Turku was vorig jaar vierde in Finland, Drita werd tweede in Kosovo.

Op 7 en 14 juli werken de twee ploegen een kwalificatieronde af. Antwerp komt op 21 en 28 juli in actie tegen de winnaar van dat duel. Antwerp speelt eerst thuis.