Het eerste interview van Vincent Kompany als coach van Burnley: "Ik zie een avontuur dat ik nergens anders terugvond"

Vincent Kompany maakte gisteren tijd voor een eerste interview met zijn nieuwe werkgever Burnley.

Vincent Kompany is de nieuwe T1 van Burnley. Hij moet de club opnieuw naar de Premier League brengen, die afgelopen seizoen naar de Championship zakte. In een interview met zijn nieuwe werkgever zegt hij uit te kijken naar de voorbereidingen. "Ik ben bereid om hard te werken en hier al mijn energie in te steken. Het is iets dat je niet kunt beschrijven. Weer een nieuw avontuur waarbij je alles moet afstemmen op je ambities. Het gaat er voor mij over waar je wil dat de club naartoe gaat. En ik zie veel potentieel bij Burnley. Net dat maakt het zo spannend voor mij", vertelt Vincent Kompany

De ex-coach van Anderlecht kon ook elders aan de slag, maar koos toch van de Championship. "Het klopt dat ik nog andere aanbiedingen had. Toen ik alle aanbiedingen naast elkaar legde, waren sommige clubs misschien aantrekkelijker qua naam bij het grote publiek. Maar als ik kijk waar deze club naartoe wil, besef ik dat die ambitie niet gemakkelijk wordt om te bereiken, maar zie ik een avontuur dat ik nergens anders terugvond", geeft Kompany mee.

De nieuwe T1 van Burnley is zeer enthousiast met de nieuwe uitdaging. "Je kijkt naar de dingen die je echt waardeert aan deze club en dan voeg je het detail toe waarvan je denkt dat het deze dingen naar een volgend niveau kan brengen. Ik heb dit project gekozen omdat ik weet dat na een moeilijke start een ongelofelijke toekomst zal volgen”, besluit Kompany.