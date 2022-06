Ronny Deila blij met Standard Luik: "Het is een droom voor mij om terug te keren naar een grote club in Europa"

De nieuwe coach van Standard is deze woensdagmiddag aan de pers voorgesteld.

"Ik ben erg blij en trots om hier te zijn. Het is een droom voor mij om terug te keren naar een grote club in Europa. Ik kom in een zeer goede competitie met geweldige spelers en goede coaches. Ik kom naar een van de beste clubs in het land, zo niet de beste. Ik wil de club helpen om weer in Europa te spelen en trofeeën te winnen. Ik ben hier ook omdat het een uitdaging is en ik denk dat het een succes zal worden. Ik ben in een zeer warme stad met gepassioneerde fans. Veel van de waarden van deze club zitten in mijn DNA," vertelde Ronny Deila op een persconferentie.

"Ik voelde dat het tijd was voor mij om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dit is een stap voorwaarts voor mij. Ik heb nu veel ervaring en ik bereik de ‘prime’ van mijn trainerscarrière, die ik schat tussen de 47 en 57 jaar oud te zijn", onderstreepte de Noor.

De nieuwe coach van Les Rouches sprak vervolgens over zijn filosofie en zijn speelstijl. “We moeten creëren, van achter uit, voorzetten geven in het strafschopgebied. We moeten druk zetten en tegendruk geven. We willen een aanvallend spelsysteem opzetten waarbij elke speler precies weet wat hij moet doen. We moeten een cultuur creëren waarin we het beste uit elkaar halen. Het zal niet alleen gaan om rekrutering, maar ook om ervoor te zorgen dat iedereen in de club zich goed kan voelen.”