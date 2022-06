Vorig seizoen nog op de rand van bankroet, maar: 'Standard heeft deze afkoopsom moeten ophoesten om nieuwe coach naar Luik te halen'

Ronny Deila is de coach die van Standard opnieuw een topclub moet maken. Naar een eurootje meer of minder is overigens niet gekeken.

De financiële problemen van Standard zijn met de overname dan wel grotendeels van de baan, maar dat wil niet zeggen dat de Rouches het geld door ramen en deuren naar buiten hebben te gooien. Al hebben ze wél geïnvesteerd in de nieuwe coach. Het Laatste Nieuws weet dat Standard één miljoen euro heeft opgehoest om Ronny Deila naar de Vurige Stede te halen. De Noor had nog een lopend contract bij New York City FC. Hij pakte vorig seizoen overigens de titel in de Major League Soccer.