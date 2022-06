📷 Beerschot gaat in zee met kledingsponsor Errea: "Moderne kledij, met respect voor Italiaanse traditie"

Bij een nieuw seizoen hoort een nieuw shirt. En in het geval van Beerschot zelfs een nieuwe kledingsponsor. Beerschot kondigde donderdagmiddag een nieuw partnership aan met Errea. De Italiaanse leverancier zal de komende seizoenen de teamwear aanleveren voor de clubs van United World.

United World, dat met Beerschot, Châteauroux, Sheffield United, Al Hilal en Kerala United vijf clubs in haar portefeuille heeft, ondertekende donderdag een meerjarig contract met Errea.

Beerschot-fans moeten nog even geduld tonen om de nieuwe shirts te kunnen aanschouwen. Op 13 juli worden de drie shirts via de clubkanalen voorgesteld. Het thuisshirt is traditiegetrouw in het paars, tijdens uitwedstrijden zal Beerschot in een wit shirt aan de aftrap komen. Voor haar derde kit ging Beerschot een iets meer experimentele tour op.

Beerschot-CEO Frédéric Van den Steen, die zelf in het verleden professioneel actief was als verdeler van teamwear, is alvast opgetogen met de meerjarige overeenkomst met Errea. "Errea is een merk dat de typisch Italiaanse modetraditie combineert met moderne sportwear. We kijken uit naar dit nieuwe partnership. Errea zal ons enorme diensten bewijzen én kon bovendien een erg sterk commercieel plan voorleggen."

XIII blijft bestaan

XIII, het (eigen) merk waarin Beerschot de voorbije twee seizoenen speelde, zal niet verdwijnen. De verwijzing naar het stamnummer van de Ratten zal nog steeds een prominente plaats innemen op de shirts. Daarnaast zal er weldra ook een nieuwe XIII casual kledinglijn gelanceerd worden.