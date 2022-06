Belangrijke speler Standard voor miljoenen weg naar concurrent? Ronny Deila laat zich uit over de zaak

Ronny Deila is de nieuwe coach van Standard. En of hij deze zomer meteen heel wat werk op de plank liggen heeft?

Er zullen nieuwkomers moeten komen om van Standard opnieuw een steviger geheel te maken, maar er zijn ook vragen over een aantal mogelijke vertrekkers.

Nicolas Raskin staat in de belangstelling van Genk, Club Brugge, Lille en Leeds bijvoorbeeld. En wat met Aron Dönnum?

Toekomst

"Raskin is een heel goede speler en we willen graag dat hij blijft", aldus Deila. "We gaan er alles aan doen om hem te bewijzen dat het voor zijn carrière het beste is."

"Ik heb al vaak gewerkt met jonge spelers en kan ze beter maken. Ik wil deel uitmaken van zijn toekomst. Dönnum? Het is een hele vriendelijke jongen. Ik ken hem al van toen hij heel jong is. Hij gaan zijn kwaliteiten laten zien en de ploeg helpen."