Kompany leert uit fouten bij Anderlecht: "Het is lastig om in het voetbal woorden als project en visie te noemen... Als je de eerste wedstrijd verliest, krijg je een klap in je gezicht"

Vincent Kompany heeft een interview gegeven na zijn aanstelling bij Burnley. Hij spreekt duidelijke taal en wil een winstcultuur implementeren bij de Engelse tweedeklasser.

"Het is lastig om in het voetbal woorden als project en visie te noemen... Als je de eerste wedstrijd verliest, krijg je een klap in je gezicht. Dan zeggen ze: 'Ja, maar we hebben resultaten op korte termijn nodig'." Op deze manier begint Vincent Kompany zijn eerste interview na zijn aanstelling bij de Engelse tweedeklasser Burnley. Dat heeft hij onthouden na zijn eerste wedstrijd bij zijn terugkomst naar Anderlecht. Toen ging paars-wit met knap voetbal alsnog de boot in tegen KV Oostende en werd Kompany afgestraft op zijn interviews na de wedstrijd.

"Wat ik belangrijker vind, is dat we gewoon een omgeving creëren waarin we bij elkaar blijven. Of het nu goede of slechte tijden zijn, we onthouden waar we heen willen in de plaats van grote aankondigingen te doen over waar we willen zijn. Het gaat er meer om dat we de discipline hebben om in elkaar te geloven", gaat Vincent Kompany verder. "Ik zou zo blij zijn als de fans kunnen zeggen: 'Weet je wat, we gaan met plezier naar de wedstrijden kijken'."

Iedereen kan grote beloftes maken, maar niet iedereen weet hoe je tot een winstcultuur moet komen

Kompany staat met het zonet gedegradeerde Burnley voor een zware opdracht. Ze willen zo snel mogelijk terug naar de Premier League. "We moeten naar voren voetballen, er altijd voor gaan en doelpunten willen maken. Begrijp me niet verkeerd, ik weet dat we ook agressief zullen moeten zijn", vertelt de voormalige kapitein van Manchester City die niet langer wil overkomen als een naïeve coach. "Zolang er maar een structuur achter schult die ons in staat stelt om de spelers te houden waarvan wij denken dat ze goed zijn voor de club, betere spelers binnen te halen waarvan wij denken dat ze niet alleen op korte termijn goed zullen zijn voor de club, maar we ook op de lange termijn kunnen verkopen met winst. Enkel zo kunnen we de club Burnley op een natuurlijke wijze laten groeien", gaat Coach K verder.

Afsluiten deed Kompany op een zeer mooie manier. "Uiteindelijk wil ik dat de fans gewoon met plezier naar een Burnley-wedstrijd gaan. Als het niet goed is geweest, kunnen we eerlijk tegen elkaar zijn. Dan moeten we het proberen om te draaien en er gewoon opnieuw vol voor gaan. Dat is op dit moment waardevoller voor mij dan grote beloftes maken. Iedereen kan een grote beloftes maken, maar niet iedereen weet hoe je tot een winstcultuur moet komen", besloot de Belgische coach. Het lijkt dat Kompany geleerd heeft uit zijn fouten in het verleden en op een volwassenere manier in het project Burnley stapt dan dat hij dat destijds deed bij Anderlecht.