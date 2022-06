OFFICIEEL: OH Leuven gaat shoppen bij Zulte Waregem en strikt jonge verdediger voor 4 seizoenen

Het werd vandaag al in de wandelgangen gezegd maar nu is het ook officieel. Ewoud Pletinckx zal volgend seizoen de kleuren van OH Leuven verdedigen.

Pletinckx is als jeugdspeler doorgebroken bij Zulte Waregem en was er vorig seizoen met 27 wedstrijden een titularis centraal achterin de defensie van Zulte Waregem. De 21-jarige verdediger was bovendien goed voor één doelpunt en één assist.

Ondanks zijn jonge leeftijd is Pletinckx al een routinier in 1A. In enkele jaren vergaarde hij al 88 wedstrijden in de Jupiler Pro League en was hij ook al belofte-international.

OHL-trainer Marc Brys is alvast blij met de komst van de jonge Belg. "Ik volg hem al enkele jaren en ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al 4 jaar ervaring op dit niveau. Ewoud is een geboren leider en heeft een grote winnaarsmentaliteit. We kiezen met hem voor jong, Belgisch en kwaliteit", is Brys duidelijk tevreden.

Pletinckx trainde vandaag al mee met OH Leuven en trok meteen mee op oefenstage naar Nederland. Hij heeft een contract getekend van vier seizoenen.