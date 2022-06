🎥 AA Gent opent voorbereiding met ruime zege, Sven Kums scoort pareltje

AA Gent heeft zaterdag zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen winnend afgesloten. In de nieuwe shirts haalden de Buffalo's het ruim van Dikkelvenne.

Dikkelvenne, dat vorig seizoen op de twaalfde plaats in Tweede Amateur eindigde, werd in de openingsfase overrompeld door een gretig AA Gent. Via jonkies Robbie Van Hauter (3') en Ibrahim Salah (12') stond het al snel 0-2. Via twee doelpunten van Gianni Bruno en nogmaals Salah stond het 0-5 bij de pauze.

Hein Vanhaezebrouck koos na de pauze voor elf nieuwe namen. De doelpuntenkermis ging niet voort, maar Sven Kums zorgde met een weergaloze streep op vrije trap voor de kers op de taart. Eindstand: 0-6.

Opstellingen