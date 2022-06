📷 Antwerp laat 17-jarig talent aansluiten bij de A-kern

Goed nieuws voor de 17-jarige Arthur Vermeeren. Hij mag aansluiten bij de A-kern van Antwerp.

Geboren in 2005 te Lier is de inmiddels 17-jarige Arthur Vermeeren. De defensieve middenvelder ruilde in 2018 de jeugd van KV Mechelen in voor die van Antwerp, waar hij in september 2021 zijn eerste profcontract tekende. Hij tekende toen voor drie seizoen met optie op verlenging.

Bij de Belgische U17 knokte Vermeeren zich naar een basisplaats en dat blijft ook op Antwerp niet onopgemerkt. Hij mag nu zelfs aansluiten bij de A-kern tijdens de start van de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.