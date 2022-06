Racing Genk steekt mening niet onder stoelen of banken over nieuw competitieformat: "Zijn dik tevreden"

Er zijn genoeg supporters die tegen het nieuwe competitieformat zijn. Maar het format is wel goedgekeurd door de clubs en zal dus onze Belgische competitie vormen binnen twee seizoenen.

En bij Racing Genk zijn ze tevereden met het nieuwe format. Bovenaan gaat men terug naar het oude systeem met 6 ploegen in play off 1 en dat kunnen de Limburgers ongetwijfeld wel smaken aangezien ze sommige seizoenen niet altijd in de top 4 eindigen.

"In onze ogen is het een evenwichtig akkoord", klinkt het bij CEO Erik Gerits in HBvL "Ik ben heel blij dat we geland zijn maar het is voor ons zeer belanrijk dat de belofteploegen geïntegreerd blijven in 1B. Dat is van vitaal belang om die laatste stap te zetten richting A-kern dus we zijn dik tevreden", klinkt het.

Vanaf volgend seizoen zullen er 4 belofteploegen van eersteklassers meedoen in 1B. Racing Genk speelde vorig seizoen kampioen bij de beloftes en is ook één van die vier ploegen. Verder is er nog Club NXT, Standard en Anderlecht.