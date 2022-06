Voetbal een feest? Vriendenmatch in Merksem draait uit op massale vechtpartij, één supporter in ziekenhuis

Voetbal een feest? Niet altijd. In het stadion van de City Pirates in Merksem is een vriendenmatch helemaal weten te ontaarden.

FC Antje speelde een oefenwedstrijd tegen FC Aalst en die wedstrijd wist uiteindelijk te ontaarden in een bijzonder tafereel. Gewonden Na de wedstrijd raakten honderden supporters met elkaar slaags, waarbij één supporter zelfs moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De politie moest tussenbeide komen en kon na enkele minuten de situatie ook onder controle krijgen. De organisatie was in handen van FC Antje, City Pirates leende enkel het stadion uit.