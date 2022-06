'Arsenal tekent plan uit voor Sambi Lokonga en gaat hem komend seizoen niet uitlenen'

Dat meldt Football London alvast. Door het gebrek aan speelminuten bij Arsenal was er speculatie over een mogelijke uitleenbeurt. Zo werd de jonge Belg in verband gebracht met het Burnley van Vincent Kompany. Zeker ook omdat Arsenal interesse toont in Youri Tielemans en Fábio Vieira overkomt van Porto. Dat is dan wel héél veel concurrentie.

De piste van een uitleenbeurt kan echter in de prullenbak. Mikel Arteta wil een ruime groep van middenvelders ter beschikking hebben om het komend seizoen uit te spelen in vier verschillende competities. Bij Arsenal hebben ze zo hun eigen plan met Sambi Lokonga.

