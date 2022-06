AC Milan krijgt concurrentie voor Noa Lang: 'Club Brugge ruikt Engelse miljoenen nadat nieuwe club zich meldt voor aanvaller'

Leeds United heropent de jacht op Noa Lang. De Engelsen waren vorig seizoen al concreet voor de aanvaller, maar het prijskaartje was een struikelblok. Nu liggen de kaarten anders.

Leeds United ziet Raphinha wellicht vertrekken. FC Barcelona én Arsenal FC trekken aan de mouw van de aanvaller. Met een prijskaartje van zo’n veertig miljoen euro zorgt een transfer van de Braziliaan voor een financieel extraatje.

The Whites heropenen volgens de Engelse media dan ook de jacht op Noa Lang. Al is er - in tegenstelling tot vorige zomer - nu wel concurrentie. AC Milan is concreet en heeft naar verluidt zelfs al een mondeling akkoord met de Nederlandse aanvaller.