Oude bekende keert terug naar KRC Genk en gaat Dimitri de Condé bijstaan

Dimitri de Condé krijgt een nieuwe kracht om mee samen te werken. Het is een oude bekende, die eerder al actief was als speler bij KRC Genk en nu een andere rol op zich neemt.

Genk kondigt op zijn webstek de terugkeer aan van Sem Franssen, de gewezen doelman die zijn jeugdopleiding daar doorbracht en ook één jaar deel uitmaakte van de A-kern. Franssen stopte met voetballen en gaat nu aan de slag als Technical Coördinator Football. In die hoedanigheid zal hij nauw samenwerken met Head of Football Dimitri de Condé.

Van privé terug naar het voetbal

"De laatste jaren lag mijn focus meer op de privé-sector, waar ik functies als financieel en algemeen directeur had in de bouw- en HR-sector. Deze ervaringen kan ik nu koppelen aan mijn passie voor het voetbal en vooral voor KRC. Ik kijk er naar uit om mijn steentje te kunnen bijdragen aan de toekomstige successen van KRC Genk", reageert Franssen op zijn aanstelling.

Franssen zal betrokken worden bij de strategische beslissingen op zowel sportief als financieel vlak. De intentie is om met hem ook de brug te slaan naar de jeugdacademie. De Condé is blij dat hij een Limburger en ex-speler terug kan verwelkomen. "Belangrijk is dat we in het internationaliserende voetballandschap onze lokale eigenheid niet verliezen."