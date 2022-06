Speler van het Jaar in de Bundesliga verlengt bij Leipzig

Christopher Nkunku heeft verlengd bij Leipzig. Het nieuwe contract van de Speler van het Jaar in de Bundesliga loopt tot 2026.

Afgelopen seizoen was Christopher Nkunku de Speler van het Jaar in de Bundesliga. In 33 wedstrijden scoorde de Franse speler van Leipzig 20 doelpunten en deelde hij 14 assists uit. Ook won hij de Duitse beker, de 1e in de geschiedenis voor Leipzig.

Nkunku had nog een contract tot 2024, maar die wordt met 2 jaar verlengd. Zijn nieuwe contract loopt dus tot en met 2026.

"Ik ben blij dat ik het shirt van Leipzig kan blijven dragen", zegt Nkunku. "De club heeft de laatste jaren bevestigd dat ze voor titels kunnen spelen. We willen daarop bouwen en meer prijzen winnen. De beker van afgelopen seizoen smaakt naar meer."