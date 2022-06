📷 Will Still kondigt vertrek bij Standard aan op Instagram, club bevestigt het nieuws

Will Still gaat voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe opdracht nadat hij de deur bij Standard achter zich toe trekt.

Op Instagram heeft Still het nieuws de wereld ingestuurd. “Weer een hoofdstuk afgesloten, weer een bladzijde omgeslagen, weer een paar verhalen te vertellen en weer zo veel geleerd”, begint hij de boodschap.

“Je onthoudt altijd de goede delen en de mensen met wie je het allemaal gedaan hebt. Dank aan de club, de spelers, de staf, de supporters en iedereen die deel uitmaakt van deze geweldige club. Het is geen afscheid, alleen een tot ziens. "J'ai vu jouer le Standard, j'ai vu gagner le Standard... Voila, pourquoi... "

Standard bevestigde daarna het nieuws op zijn sociale media. De overeenkomst tussen beide partijen werd in onderling overleg beëindigd. Still zou teruggaan naar Reims waar hij begin vorig seizoen enkele maanden assistent was.