Alexander Blessin wil één van de meest gewilde spitsen uit België komen halen

Alexander Blessin kon de degradatie van Genoa niet vermijden, maar toch wordt zijn werk er enorm geapprecieerd. De coach wil voor komend seizoen ook in België komen shoppen.

De Duitse coach zal rustig verder kunnen werken en proberen de historische Italiaanse club terug naar de Serie A te halen. Hiervoor wil de oud-coach van KV Oostende zich graag versterken in de aanval en heeft hij zijn blik gericht naar België.

Volgens de Genovese media Telenord is een van deze doelwitten, en zelfs het belangrijkste doelwit, Smail Prevljak . De 27-jarige Bosnische spits kende een schitterend seizoen bij AS Eupen (16 goals in 35 wedstrijden) en viel al bij veel clubs in het oog, ook in D1A.

Bernd Storck, de nieuwe coach van de Panda's, hoopt hem nog een seizoen bij te houden. Maar als er een goed aanbod komt voor de Bosnische internationale spits (21 caps, 6 goals), zal het moeilijk zijn om hem te behouden.

Toch zou Genua volgens Telenor nog interesse hebben in twee doelpuntenmakers uit … D1B : Daniel Maderner (Beveren) en Lennart Mertens (Deinze). Beiden maakten vorig seizoen 13 doelpunten.