Dimitri M'Buyu, man met enorme contactenlijst, probeert Belgische clubs te helpen: "Soms frustrerend hoe kortzichtig men is"

Dimitri M'Buyu, voormalig eersteklassespeler, is na zijn periodes bij Brussels, Bergen, Anderlecht en Lokeren een consulting bureau begonnen. Met zijn groot netwerk probeert hij deals te regelen voor Belgische clubs, maar dat loopt niet altijd van een leien dakje.

M'Buyu had twee overnames door Amerikanen in de pijplijn zitten. "Da's mijn job: mensen en clubs samenbrengen. Eén ervan was met RWDM, maar die Amerikaanse investeringsgroep was wat te ambitieus en uiteindelijk ging dat niet door. Wel spijtig, gezien de tijd die ik erin gestoken had en mijn goeie relatie met Thierry Dailly (general manager van RWDM). Ook een Vlaamse 1A-club had een akkoord met die Amerikanen, maar ook die closing ging niet door. Daar ben ik toch 16 maanden mee bezig geweest."

Het frustreert M'Buyu, die ook in Afrika goeie contacten heeft. "Ik heb zonder problemen zes topacademies gevonden die exclusief willen samenwerken met een Belgische club, maar niemand lijkt dat te willen doen. Nochtans is het al genoeg bewezen dat er daar nog goedkoop talent kan aangetrokken worden dat later voor een meerwaarde kan verkocht worden."

Tapsoba kwam met een visum van Anderlecht naar Europa, maar was door de overname geen prioriteit

"Prijs-kwaliteit is dat de beste markt momenteel. Het is soms frustrerend hoe kortzichtig men in België is. Het blijft moeilijk de clubs te overtuigen in zo'n project te stappen. Je kan ze hier allemaal afgaan, van Cheikhou Kouyate tot Edmond Tapsoba. Die laatste kwam met een visum van Anderlecht naar Europa, maar door de overname was hij geen prioriteit. Intussen heeft Leverkusen een bod van 50 miljoen van Arsenal van tafel geveegd..."

M'Buyu overweegt dan ook om weer voor een club te gaan werken. "Dat ligt me wel, maar ik ben niet de man die zichzelf gaat aanbieden. Dat is misschien een nadeel in deze branche (lacht). Met mijn enorm netwerk zou ik zeker een relationele functie kunnen opnemen. Ik heb bij Brussels en Bergen daar toch veel plezier aan beleefd. Bij Anderlecht iets minder, omdat er amper naar het scoutingapparaat geluisterd werd in die tijd. Of misschien zelfs analist, maar 't is moeilijk om in die gesloten kring binnen te geraken."