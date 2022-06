'Anderlecht, Kompany of Spanje? Verdediger Anderlecht heeft gekozen'

Zelf wil hij een nieuwe stap in zijn carrière zetten. En dus was de vraag: wat is de beste optie op dit moment? De knoop lijkt doorgehakt.

Het was al duidelijk dat Anderlecht Amir Murillo niks in de weg ging leggen om een volgende stap in zijn carrière te zetten. Valencia De 26-jarige rechtsachter kon Vincent Kompany volgen naar Burnley, maar er waren ook Spaanse geïnteresseerden in de vorm van Valencia en Rayo Vallecano. Murillo heeft nu gekozen volgens TVN-TVMAX. Het wordt Valencia dat de speler zal overnemen van Anderlecht, de onderhandelingen lopen voorspoedig.