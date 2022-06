Guillaume Gillet blikt terug op zijn spelerscarrière en noemt Portugees woelwater zijn beste coach: "Inspiratiebron voor mij"

Op zijn 38e hing Guillaume Gillet na twintig jaar profvoetbal zijn schoenen aan de haak. Het zwarte gat hoeft hij alvast niet te vrezen, want als T3 van Anderlecht en T2 van de beloften van paars-wit zal de agenda van Gillet ook nu goed gevuld zijn.

In HLN neemt Gillet de tijd om terug te blikken op zijn lange carrière. "Mijn zes jaar bij Anderlecht waren ongetwijfeld de mooiste uit mijn carrière: vier keer kampioen, de beker, tientallen Europese wedstrijden. Terwijl sommige spelers heel hun carrière vechten voor een titel, behaalde ik er vier. De absolute topmomenten: mijn strafschopdoelpunt tegen Club Brugge in 2012, die Anderlecht de titel bezorgde. En ook mijn goal in de bekerfinale van 2008 tegen AA Gent: een heel belangrijk doelpunt terwijl ik nog maar enkele maanden bij Anderlecht was."

Gillet zag in zijn loopbaan een karrenvracht aan coaches komen en gaan. Toch is er een die veruit het meeste indruk op hem heeft gemaakt. "Ik heb veel goede coaches gehad: Ariël Jacobs, Besnik Hasi, John van den Brom... De allerbeste was zeker Sergio Conceiçao. Zijn manier van werken is een inspiratiebron voor mij. Zijn discours, zijn aanpak, zijn motivatietechnieken en vooral: hoe hij erin slaagt om iedereen betrokken te houden, zowel basisspelers als bankzitters."

Ondanks de rijke carrière van Gillet is er naar eigen zeggen toch een smet. "Ik heb geen enkel groot toernooi met de Rode Duivels meegemaakt, dat blijft een blinde vlek. In Brazilië moest ik er altijd bij zijn... Ik was er toen altijd bij tijdens de kwalificaties en scoorde nog een belangrijke goal tegen Kroatië. Marc Wilmots heeft me toen beloftes gemaakt die hij niet nagekomen is. Dat WK missen heeft me veel pijn gedaan."