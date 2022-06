RC Genk en Wouter Vrancken laten geen steek vallen in eerste oefenduel

Even later dan sommige andere clubs, maar ook RC Genk is aan begonnen aan de oefenwedstrijden.

RC Genk begon tegen Eendracht Termien aan de oefenwedstrijden. Het eerste duel van Wouter Vrancken werd met een overwinning afgesloten. Zo won Genk met 0-4 op het veld van de ploeg uit derde amateur. Nemeth zorgde al na tien minuten voor een voorsprong maar daarna moest Genk even wachten. Even na het uur maakte Bastien Toma er 0-2 van. In het slot zorgden Carlos Cuesta en Cutillas Carpe voor de 0-4 eindstand.