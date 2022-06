Angel Di Maria onderhandelt met Juventus, maar zijn hart ligt bij FC Barcelona

Angel Di Maria vertrekt transfervrij bij PSG en is op weg naar Juventus. Al heeft hij altijd wel iets gezien in FC Barcelona. Dit vertelde hij aan de Argentijnse media.

In gesprek met ESPN Argentinië vertelt de aanvaller dat hij nadenkt over een stap naar Juventus. "Ze zijn de grootste club van Italië en een van de clubs die geïnteresseerd in me zijn. Maar op dit moment ben ik aan het reflecteren en me aan het concentreren op de vakanties en mijn familie."

Ook Barcelona is eventueel een optie voor de Argentijn. "Dat is één van de beste teams ter wereld. Ik heb er vaak tegen gespeeld, toen ze een heel hoog niveau haalde. Het is een club waar ik graag had gespeeld."