Na zijn periode bij Anderlecht lijkt het verhaal van Lisandro Magallán ook bij Ajax ten einde te komen

Lisandro Magallán werd het afgelopen seizoen gehuurd door Anderlecht van Ajax, maar de Brusselaars kozen ervoor zijn optie niet te lichten. Bij Ajax is zijn verhaal nu ook definitief ten einde volgens de Nederlandse media.

Freek Jansen van Voetbal International vertelt: "Vorig jaar maakte hij ook nog speelminuten aan het begin van de voorbereiding. Ik denk dat het met zijn ervaring niet verkeerd is dat hij er nu bij is, maar het is duidelijk dat zijn toekomst niet bij Ajax ligt. Ik denk dat de kans heel klein is dat hij een rol van betekenis gaat spelen dit jaar."

Magallán speelde voor Anderlecht 30 wedstrijden en kwam daarin éénmaal tot scoren en gaf één assist. Ajax betaalde in de winter van 2019 nog 9 miljoen euro aan het Argentijnse Boca Juniors.