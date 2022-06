Club Brugge zal héél goede papieren moeten voorleggen: "We zijn al aan het onderhandelen met club én speler"

Standard kan deze zomer een aardig zakcentje verdienen aan Jackson Muleka. Besiktas JK is immers niet van plan om zich de kaas van tussen het brood te laten eten door Club Brugge.

We schreven eerder vandaag al dat Club Brugge zich op Sclessin gemeld heeft voor Jackson Muleka. De aanvaller moet als alternatief dienen voor de afgesprongen transfer van Benik Afobe.

“Maar we zijn al aan het onderhandelen met Standard en Muleka”, windt Ahmet Nur Cebi (voorzitter van Besiktas, nvdr.) er in de Turkse media geen doekjes om. “Ik heb er een goed oog in, maar de handtekeningen staan nog niet op papier.”

Goalgetter

Muleka speelde zich vorig seizoen in Turkije in de kijker. De Congolese aanvaller was op huurbasis bij Kasimpasa SK goed voor twaalf doelpunten en vijf assists in amper veertien wedstrijden.