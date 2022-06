Club verkocht hem voor 8 miljoen, nu zit 27-jarige aanvaller in Nederlandse tweede klasse: "Stap achteruit om er twee vooruit te zetten"

Anthony Limbombe leek bij Club Brugge vertrokken voor een grote carrière, maar sinds zijn transfer naar Nantes is het voor de winger bergaf gegaan. Nadat hij al een paar maanden transfervrij was, tekende hij nu bij Almere City, in de Nederlandse tweede klasse. Hij legt uit...

"Bij het eerste gesprek kreeg ik al een goed gevoel. Deze club zit vol in ontwikkeling en ik wil mee ontwikkelen met de club", zegt Limbombe op de clubwebsite. Hij ziet het ook niet als een grote stap terug. "Als ik zie hoe alles hier is georganiseerd, dan ziet het er heel professioneel uit. Het is een klein stapje terug, maar dat is geen probleem. Deze keuze heb ik bewust gemaakt. Men zegt weleens dat je een stap terug moet doen om er twee vooruit te zetten. Daar ga ik voor."

Almere City wil absoluut beter doen dan de veertiende plek van vorig seizoen. "Er is een goede trainer (Alex Pastoor, red.) die een speciale visie heeft. Ik probeer mijn steentje bij te dragen, zo veel mogelijk minuten te maken en zo belangrijk te zijn voor het team. Ik moet nu terug in mijn ritme komen en oefenduels spelen. Daarna zien we wel wat eruit komt. Ik heb er een goed gevoel over."

Limbombe speelde eerder al in Nederland, maar komt met een pak meer bagage terug. "Ik ben nu tien jaar prof, dus ik neem ervaring mee. Jonge jongens kunnen van mij leren, maar andersom kan ik ook van hen leren. Een doelstelling? Die houd ik liever voor mezelf. Ik wil mezelf niet onnodig druk opleggen."