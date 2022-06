Antwerp heeft nieuwe (reserve)doelman beet: Belgische reus keert terug naar eigen land

Antwerp gaat Davor Matijas naar Sheriff Tirasol laten vertrekken, maar heeft al een alternatief klaar. Doelman Davino Verhulst gaat een contract voor twee jaar tekenen, weet Het Nieuwsblad.

Verhulst speelde afgelopen seizoen in Griekenland, bij eersteklasser Apollon Smyrnis. Daar had hij nog een lopend contract, maar Antwerp had hem de voorbije seizoenen al op de radar. Een deal bleef uit, tot nu dus. Hij moet de doublure van Jean Butez worden, die een heel sterk seizoen speelde.

Maar ook Ortwin De Wolf staat nog op vertrekken, want die wil meer speelkansen. Met Verhulst heeft Antwerp alvast veel ervaring binnengehaald. Hij speelde eerder voor Beveren, Genk, Willem II, STVV, Lokeren en Smyrnis