Union -zonder Nielsen- sluit eerste oefenduel winnend af

Voor de eerste voorbereidingswedstrijd trok Union dinsdag naar RUS Rebecquoise. De troepen van Karel Geraerts stapten met een 1-3-overwinning van het terrein.

Bij Union was er geen spoor van Casper Nielsen tussen de lijnen. De Deense kilometervreter dringt aan op een transfer en eist dat Union de vraagprijs laat zakken. De middenvelder zat wél in tribune in Rebecq.

Ook de wedstrijd zelf begon niet bijster goed voor Union: RUS Rebecquoise (Tweede Amateur) kwam al na enkele minuten voetballen op voorsprong.

10’ Après dix minutes, le score est déjà de 1-1. Ilyes Ziani a égalisé pour l’Union ! pic.twitter.com/p9EOX9devf June 28, 2022

Lang had Union niet nodig om te reageren: in de tiende minuut zorgde Ilyes Ziani al voor de gelijkmaker, iets voorbij het halfuur knikte Christian Burgess de vicekampioen op voorsprong. In de tweede helft gooide Geraerts een heel ander elftal tussen de lijnen. Union wist pas in de slotfase -via nieuwkomer Eckert Ayensa- een derde keer de weg naar doel te vinden: 1-3 was de eindstand.

Opstelling