Charleroi-speler na anderhalve dag Zebra te zijn al meteen verkocht aan Engelse club

Vakoun Issouf Bayo is niet lang Carolo geweest.

De Ivoriaanse spits werd het afgelopen seizoen vanaf januari door Charleroi gehuurd van AA Gent. De 25-jarige aanvaller maakte indruk want in 16 wedstrijden wist hij 11x te scoren en gaf hij ook nog eens twee assists. Charleroi besloot daarop om de aankoopoptie te lichen zodat Bayo vanaf 01/07 officieel een Charleroi-speler zou worden.

Maar dat duurt niet lang want één dag later maakt Charleroi bekend dat Bayo verkocht wordt aan Watford. The Hornets degradeerden vorig seizoen uit de Premier League en hopen om met doelpunten van onder meer Bayo opnieuw naar het hoogste niveau te kunnen promoveren.

Hoveel Watford op tafel legt is niet bekend, al zal Charleroi wel een goede zaak hebben gedaan. De afkoopsom van Charleroi bedroeg anderhalf miljoen euro terwijl Bayo nu meer dan het dubbele waard is.