'Anderlecht wil talent uit Venezuela binnen lepelen, maar zal flink in de buidel moeten tasten'

In het Lotto Park mogen de komende weken en maanden nog heel wat deals verwacht worden aan inkomende en uitgaande zijde.

Er werden al wat aanvallende nieuwe krachten binnengehaald door RSC Anderlecht, maar paars-wit is zeker nog niet uitgeshopt.

Tweede bod?

Zo is het ook uitgekomen bij Deportivo Tachira, waar het de winger Yerson Ronaldo Chacon probeert weg te kapen. Tot op heden zou dat nog niet gelukt zijn. Een eerste bod zou geweigerd zijn, laten plaatselijke media weten.

Chacon is 19 en ligt nog tot 2024 onder contract in Venezuela. Afgelopen seizoen scoorde hij al vier keer en gaf hij een assist in vijftien wedstrijden over alle competities heen.