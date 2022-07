Noa Lang en Charles De Ketelaere mee met Club Brugge op stage

Club Brugge heeft zijn spelerslijst bekend gemaakt die mee mogen op oefenstage. In totaal staan er 30 spelers op de lijst.

Vanaf 4 tot en met 9 juli is Club Brugge op oefenstage in Wageningen tegen Arnhem. In totaal staan 30 spelers op de lijst. Er zijn geen verrassingen. Alle bepalende spelers gaan mee. Dus ook Charles De Ketelaere en Noa lang die al meermaals gelinkt zijn aan een vertrek. Ook nieuwkomer Ferran Jutgla is erbij.

Op stage is het de bedoeling om verder de automatismen erin te slijpen en de conditie aan te sterken om zo opnieuw proberen landskampioen te spelen. Club Brugge sluit de stage op de laatste dag af met een oefenwedstrijd tegen Kopenhagen. De wedstrijd is achter gesloten deuren, maar er is een livestream via YouTube en Facebook.