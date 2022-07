Hanni heeft nieuwe club gevonden en blijft in de woestijn voetballen

Hanni zijn contract bij Al-Gharafa was afgelopen, maar reeksgenoot Al Ahli heeft hem nu opgepikt. De 31-jarige Algerijnse spelverdeler tekende er voor twee jaar.

🚨🇩🇿 Sofiane Hanni signs for Qatari side Al Ahli on a free transfer, following his departure from Al Gharafa. pic.twitter.com/hw04BUzR5x