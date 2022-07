WAUW! Ajax haalt prestigetransfer binnen en betaalt maar liefst 30 miljoen euro

De linksbuiten werd in 2020 nog voor 30 miljoen door Tottenham bij PSV weggehaald en Ajax gaat nu hetzelfde bedrag op tafel leggen om hem binnen te halen. Een absoluut recordbedrag voor een Nederlandse club.

De 24-jarige Bergwijn moest het vorig seizoen vooral stellen met korte invalbeurten en wou ergens naartoe waar hij een basisplaats kon veroveren. Bij Ajax zal dat dus zeker het geval zijn. Ook Everton had zich gemeld, maar Bergwijn wou zelf naar Ajax.

🚨 - BREAKING: Ajax & Tottenham have found an AGREEMENT (€30M) for the transfer of STEVEN BERGWIJN! [@MikeVerweij] pic.twitter.com/SC3ptVvDZU