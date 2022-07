Druk in Kortrijk: twee spitsen weg, spelmaker maanden buiten strijd, deal Selemani met Genk springt af én verrassing op komst?

Bij KV Kortrijk is er heel wat gaande de voorbije dagen. Inkomende transfers, uitgaande transfers, afgeslagen transfers, proefperiodes en een zware blessure.

Om te beginnen wat officieel nieuws: Muhammed Badamosi wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan FK Cukaricki in Servië.

En ook over Abdelkahar Kadri is er officieel nieuws. Hij liep op stage een knieblessure op en ging al onder het mes, maar zal vier tot zes maanden buiten strijd zijn.

Veel nieuws

Aan uitgaande zijde is de deal tussen Faïz Selemani en Genk afgesprongen, waardoor hij voorlopig nog steeds een Kerel is - al zijn er afspraken dat hij zou mogen vertrekken als alles goed zit.

Jesaja Herrmann is ondertussen op proef bij NAC Breda. Vorig jaar kreeg hij weinig kansen bij De Kerels, mogelijk kan hij na zijn proefperiode tekenen in Nederland. In de wandelgangen wordt dan weer gezegd dat Steve De Ridder mogelijk op weg zou zijn naar Kortrijk, al is er concurrentie van onder meer Deinze.