OFFICIEEL- Aanwinst nummer zes voor Westerlo is een feit: Amerikaanse winger in de Kempen

KVC Westerlo heeft zijn huiswerk stilaan gemaakt. Maandag maakte de kampioen uit de Challenger Pro League met Griffin Yow (19) alweer zijn zesde aanwinst bekend.

De transfer zat er al een tijdje aan te komen, maar geraakte maandag pas helemaal rond. Met Griffin Yow krijgt Westerlo -na Bryan Reynolds- een tweede Amerikaan in haar kern.

De jonge winger komt definitief over van DC United, waar hij vorig seizoen zeven wedstrijden in de MLS speelde. Yow, een Amerikaans jeugdinternational, ondertekende een contract voor vier seizoen in het Kuipje.

Na Bolat, Gillekens, Reynolds, Tagir en Nene is Yow de zesde aanwinst van Westerlo, dat de competitie opent met een thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge (24 juli).