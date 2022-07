Union vindt opvolger Nielsen bij promovendus

Casper Nielsen is nog niet weg bij Union SG, maar het heeft er alle schijn van dat hij een der komende weken zal vertrekken bij de Brusselaars. En dus is de club op zoek naar een opvolger, die het nu gevonden lijkt te hebben.

De nieuwe verdedigende middenvelder van Union SG wordt Oussama El Azzouzi. De onderhandelingen lopen voorspoedig en alles lijkt in kannen en kruiken te gaan komen.

De 21-jarige speler promoveerde afgelopen seizoen als kampioen in de Eerste Divisie naar de Eredivisie in Nederland.

2573 speelminuten

Azzouzi komt uit de jeugd van Vitesse, Dovo en Groningen en heeft er een prima jaar opzitten bij FC Emmen.

Hij verzamelde afgelopen seizoen 2573 speelminuten in 37 wedstrijden over alle competities heen en was daarin goed voor een doelpunt en vier assists.