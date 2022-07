Moet Haroun vrezen voor een Vormer-scenario bij Antwerp? "Er is niét gesproken over speelminuten"

Faris Haroun heeft zijn contract bij Antwerp FC met één seizoen verlengd. De aanvoerder lijkt onder Mark van Bommel echter niet zeker van zijn plaats. Moet het stamnummer één vrezen voor een scenario à la Ruud Vormer?

Het antwoord is héél duidelijk: nee. Ruud Vormer kreeg een jaar geleden immers garanties van toenmalig coach Philippe Clement. De Nederlander was akkoord dat hij niet meer alle wedstrijden zou spelen. Het probleem: hij had niét door dat het over de topwedstrijden ging.

“Bij de onderhandelingen over mijn nieuw contract is niet gesproken over speelminuten”, is Faris Haroun héél duidelijk in Het Laatste Nieuws. “Dat zal de voorbereiding uitwijzen. Ik kan dus ook niet zeggen of dit mijn laatste seizoen zal worden.”