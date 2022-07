Goede genen: Spaanse legende (40) doet er nog seizoen bij en gaat Europa in met Real Betis

De stempel van 'clubicoon' wordt dezer dagen snel op een speler gekleefd, maar in het geval van Joaquin is dat meer dan terecht. De rechtsbuiten van Real Betis viert weldra zijn 41ste verjaardag, maar weet van geen ophouden.

De 52-voudige Spaanse international zette zopas onder een nieuw contract bij 'zijn' Real Betis, tot het einde van komend seizoen.

Joaquin Sanchez arriveerde als zestienjarige knul in de academie van de groen-witte club uit Sevilla. Hij groeide in de loop der jaren uit tot een absolute legende. Tussen 2006 en 2015 was de aalvlugge winger achtereenvolgens actief bij Valencia, Malaga en Fiorentina, om vervolgens naar zijn eerste liefde terug te keren.

Ook vorig seizoen was Joaquin nog uiterst belangrijk voor Real Betis. De aanvoerder, die ondertussen al meer dan 450 wedstrijden voor zijn club op de teller heeft, moest 36 keer opdraven. Komend seizoen mag Real Betis opnieuw in Europa aan de bak, nadat Joaquin en co onlangs met de Copa del Rey aan de haal gingen.